Dit is de nieuwe vriendin van André Hazes: "We onderzoeken of we het leuk vinden samen” SDE

10 november 2019

15u17

Bron: RTL Boulevard 24 Showbizz Heel Nederland (en misschien ook België) staat op z'n kop sinds André Hazes (25) en Monique Westenberg (41) zaterdag onthulden dat ze definitief uit elkaar zijn. Dat Monique iets later bekendmaakte dat haar ex gevoelens heeft voor een andere vrouw, deed de gemoederen alleen nog meer verhitten. Want wie is die mysterieuze dame? Het Nederlandse RTL Boulevard onthult nu dat André’s nieuwe geliefde Bridget Maasland (45) is, een in eigen land bekende presentatrice.

Gisteren bracht André Hazes in een statement naar buiten dat de liefde tussen hem en zijn Monique definitief voorbij is. “De breuk dateert al van enige maanden geleden maar zij hebben hun best gedaan om er samen nog voor te gaan”, klonk het. “Dat mocht helaas alleen niet zo zijn. Een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan, maar voor nu is dit het beste besluit.” Iets later gaf zijn ex op Instagram echter haar eigen versie van de feiten. “Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is maakt het alleen maar nog pijnlijker. Dat er nu stel op sprong voor gekozen wordt om zijn persbericht naar buiten te brengen heeft hier alles mee te maken.”

Meteen stond Nederland in rep en roer. Want wie is de vrouw voor wie André nu plots gevoelens koestert? Het Nederlandse RTL Boulevard weet het antwoord: Bridget Maasland. “Sinds kort heb ik inderdaad contact met Bridget Maasland en we onderzoeken of we het leuk vinden samen”, bevestigt André aan RTL Boulevard. “Uit respect naar de moeder van onze zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique. Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen.”

Ook het management van Bridget bevestigt de relatie. “Ze kennen elkaar nog niet zo lang en er is zeker sprake van het feit dat ze elkaar meer dan gewoon leuk vinden. Het is echter wel een privékwestie waar ook kinderen in het spel zijn en ze vraagt daarom ook de tijd om zelf rustig te kunnen kijken hoe deze relatie zich ontwikkelt”, aldus de manager van Bridget.

Wie is Bridget?

Bridget Maasland begon haar carrière in 1995 als VJ bij muziekzender TMF. Ze werkt vooral als tv-presentatrice, met onder meer programma’s als ‘De Zwakste Schakel' en ‘Hotter Than My Daughter' op haar resume. Ze is zich nu aan het omscholen tot filmregisseur. Ook in mode heeft Bridget interesse. In 2011 lanceerde ze haar eigen kledingmerk: B By Bridget. Na een paar jaar werd dat merk omgedoopt tot InnerCalm By Bridget, maar ondertussen ging het merk op de fles. “Ik heb mijn kledingmerk niet meer. Mijn ouders, die meewerkten, zijn allebei in de 70 en we moesten heel veel collecties per jaar maken, dat was gewoon te veel”, zei de presentatrice daarover. “We hebben alleen nog een winkel, Melting Pot in Amsterdam. Ik doe dat met mijn ouders en mijn broer. We dachten dat dat minder werk was, maar ook dat blijkt niet zo te zijn.”

Op persoonlijk vlak had de blondine een tijdje een relatie met haar jeugdliefde Pepijn Padberg, met wie ze in 2008 een kind kreeg: Mees Kingston. Maar Pepijn bedroog haar en in 2009 gingen de twee uit elkaar. Van september 2010 tot en met februari 2011 had ze een relatie met Johnny de Mol.