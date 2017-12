Dit is de eerste trailer van 'Jurassic World: Fallen Kingdom' TC

De eerste beelden van de nieuwe 'Jurassic World'-film zijn vrijgegeven. In een nieuwe, korte trailer zien we Chris Pratt en Bryce Dallas Howard opnieuw in actie met enkele dino's. De fans moeten nog even wachten op de release van de de tweede 'Jurassic World'-film. Die zal pas in juni 2018 in de bioscoop verschijnen.