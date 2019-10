Dit is de bloederige trailer van ‘Yummy’, de allereerste Vlaamse zombiefilm dbj

20 oktober 2019

Nog nooit werd er in Vlaanderen zombiefilm gemaakt. Tot nu. Bekijk hier de eerste beelden van de prent met Maaike Neuville, Bart Hollanders, Clara Cleymans en Tom Audenaert in de hoofdrollen. De film is vanaf 18 december te zien in de bioscoop.