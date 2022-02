Dit figuurtje maakt vrijdag z'n intrede in ‘The Masked Singer’

TV Schot in de roos: Baptist en Amelie groeien steeds meer naar elkaar toe in ‘Cupido Ofzo’

Op maandag was het tijd voor de laatste aflevering van ‘Cupido Ofzo’ op VTM. Voor Baptist en Amelie was er alvast een belangrijk moment aangebroken. De twee moesten beslissen of ze nog verder wilden daten of niet. “Ik zal het zo zeggen: je bent goed bezig.”

31 januari