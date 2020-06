Disneyland past “racistische attractie” aan na petitie BDB

25 juni 2020

20u20 1 Showbizz ‘The Princess and the Frog’, de eerste Disney-film rond een zwarte prinses, krijgt een eigen attractie in de parken in Florida en Californië. Die beslissing komt er na een petitie over een gebrek aan diversiteit in de pretparken. De wildwaterbaan Splash World, die gebaseerd is op de volgens velen racistische prent ‘Song of the South’, zal daarom aangepast worden.

De Disneyland-attractie Splash World kwam de voorbije weken onder vuur te liggen naar aanleiding van de wereldwijde Black Lives Matter-betogingen. Tijdens een ritje in de wildwaterbaan zie je namelijk geanimeerde personages opduiken uit de film ‘Song of the South’. Die prent werd in 1946 uitgebracht en vertelt het verhaal van Johnny, een jongetje dat niet lang na de burgeroorlog op de plantage van zijn oma in een zuidelijke staat van Amerika gaat wonen en daar bevriend raakt met Uncle Remus, een zwarte man die voorheen als slaaf werkte op diezelfde plantage. De voorbije jaren brak er controverse uit over de klassieker wegens z’n stereotiepe en racistische inhoud. Vanwege die redenen weerde streamingdienst Disney+ de film bijvoorbeeld uit z’n aanbod.

Nood aan diversiteit

Verschillende Disney-fans startten daarom de voorbije weken een petitie met de vraag om de attractie anders in te kleden. Het idee om de wildwaterbaan in te kleden rond ‘The Princess and the Frog’, de eerste Disney-film met een zwarte prinses, werd toen al geopperd. “Er is dringend nood aan diversiteit in de Disney-pretparken”, stond te lezen in de oproep. “‘The Princess and the Frog’ is een geliefde prinsessenfilm, maar is ondervertegenwoordigd. Tiana zou één van de eerste prinsessen met een spannende attractie kunnen zijn en haar verdiende plaats in de pretparken kunnen krijgen.”

Disneyland komt nu tegemoet aan die vraag en heeft laten weten dat Splash World inderdaad een make-over krijgt en ondergedompeld zal worden in het universum van ‘The Princess and the Frog’. Dat is te lezen op de Instagrampagina van het pretpark. De attractie in de parken in Californië en Florida zal daarom aangepast worden.