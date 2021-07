Disneyland Paris zorgt dit jaar opnieuw voor heel veel halloween- en kerstsfeer

Op 1 oktober start Disney’s Halloween Festival in Disneyland Paris. Het Disneyland Park zal haar bezoekers opnieuw onderdompelen in een unieke halloweensfeer met pompoenen, kleurrijke herfstslingers en vriendelijke geesten. Daarnaast zullen de Disney-schurken, zoals Maleficent, Captain Hook, Jafar en Cruella, massaal opduiken in de beide parken. Net als Mickey Mouse en zijn vrienden die voor de gelegenheid gekleed zijn in hun meest ondeugende halloweenkostuum. Ook hun ‘gruwelleukste’ attracties zullen ze extra in de kijker zetten. Denk maar aan de adembenemende val in The Twilight Zone Tower of Terror of een mysterieuze reis vol spookachtige geesten in Phantom Manor.