Disneyland Paris zoekt Vlaamse obers en receptionisten

Muziek Samson & Marie spelen eerste kerstshow in Antwerpen, 31 jaar nadat Gert Verhulst hen voorging

Samson & Marie hebben hun allereerste kerstshow gespeeld in de Elisabethzaal in Antwerpen. Marie Verhulst (27) is al meer dan drie jaar het nieuwe baasje van het bekende hondje, maar door corona was het lang wachten voor ze de jaarlijkse traditie samen konden voortzetten. Om in de Elisabethzaal te mogen optreden is zeer speciaal voor Marie. Daar begon het allemaal 31 jaar geleden voor haar vader Gert Verhulst (54), het vorige baasje van Samson. Ze speelden er hun eerste kerstshow van vele. “Al mijn kerstherinneringen spelen zich in deze zaal af, alles komt weer boven”, vertelt Marie.

