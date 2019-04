Disneyland Paris zet Toy Story 4 extra in de verf CD

11 april 2019

20u18 0 Showbizz Naar aanleiding van de filmrelease van Toy Story 4 in juni pakt Disneyland Paris uit met de Toy Story Play Days. Helemaal gewijd aan Buzz Lightyear, Woody en hun vrienden.

Zo komt er in het Walt Disney Studios Park een digitale speurtocht om Bonnie’s nieuwste speelgoed, Forky, te vinden. Die voor het eerst verschijnt in Toy Story 4. Ook kunnen gasten van Disneyland Paris een speciale preview van scènes uit Toy Story 4 en meer exclusieve content in het Studio Theater ontdekken.

Daarnaast krijgen de bezoekers ook de mogelijkheid om Bo Peep te ontmoeten uit de Toy Story-films wanneer ze haar weg vindt naar het Walt Disney Studios Park. Bo is terug en sterker dan ooit, zoals onthuld in de eerste teasers van Toy Story 4. Ook kan je tijdens de Toy Story Play Days figuren als Buzz Lightyear, Woody en Jessie te ontmoeten.

De speelse wereld van Toy Story is volop aanwezig in Disneyland Paris, met spannende attracties voor gasten van alle leeftijden, zoals de spannende RC Racer, de vertederende Slinky Dog Zigzag Spin race en de adembenemende Toy Soldiers Parachute Drop in Toy Story Playland. In Discoveryland neemt Buzz Lightyear Laster Blast je mee in een legendarisch lasergevecht tegen keizer Zurg. Bovendien kan je elke dag de Toy Story-figuren bewonderen tijdens de Disney Stars on Parade in Disneyland Paris.

De film Toy Story 4, die op 26 juni uitkomt in de Belgische zalen, gaat over Woody die altijd vertrouwen heeft gehad in zijn positie in de wereld. Zijn grootste prioriteit is de zorg voor Andy en Bonnie. Maar wanneer Bonnie met tegenzin een nieuw stuk speelgoed met de naam ‘Forky’, toegevoegd aan haar kamer, ontdekt Woody tijdens een avontuurlijke rondreis, met oude én nieuwe vrienden, hoe groot de wereld van speelgoed werkelijk kan zijn.

Toy Story Play Days vindt plaats van 18 tot 28 juni in Disneyland Paris. (