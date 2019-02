Disneyland Paris zet in op muziek met 3 grote evenementen deze zomer CD

08 februari 2019

17u58 0 Showbizz Het belooft een muzikale zomer te worden in Disneyland Paris. Het Walt Disney Studios Park pakt in juni en juli uit met drie grote muzikale avondevenementen. En die staan volledig in het teken van hiphop, jazz en dance.

Op 7 en 8 juni vindt er in het Walt Disney Studios Park een heuse Hip Hop Live Experience plaats. Tijdens dit tweedaags festival zijn er verschillende hiphop-, rap- en r&b-concerten. Ook staan er beatbox- en graffitiworkshops op het programma.

Een week later, op 15 juni, is er al de tweede editie Disney Loves Jazz. Tijdens een groots jazzconcert zullen verschillende internationale artiesten de mooiste nummers uit de Disneyfilms weer helemaal tot leven brengen. Vorig jaar bracht Selah Sue haar warme versie van de Assepoesterklassieker ‘So This Is Love’ .

Maar het hoogtepunt voor de muziekliefhebbers is zonder twijfel Electroland, een driedaags dancefestival van 5 tot en met 7 juli. Vorig jaar ging het publiek uit de bol op muziek van Bob Sinclar, Robin Schulz en Dimitri Vegas & Like Mike. Met daarnaast ook indrukwekkende lichtprojecties.