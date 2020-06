Disneyland Paris werkt volop aan heropening parken CD

04 juni 2020

18u16 0 Showbizz Op een officiële heropeningsdatum van Disneyland Paris is het nog even wachten, maar achter de schermen is men alvast druk in de weer om alles goed voor te bereiden om weer open te kunnen gaan. Dat meldt het Franse park op haar website. De gezondheid van de gasten en medewerkers staat daarbij centraal.

Wanneer gaat Disneyland Paris weer open? Het is een vraag die heel wat fans zich stellen nu het Franse park al bijna drie maanden gesloten is door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Van de Franse overheid mogen pretparken in het departement Île-de-France, waar Disneyland Paris gelegen is, vanaf 22 juni de deuren weer open. Of het park ook die dag open zal gaan, is nog niet geweten. Voorlopig is het nog steeds wachten op een officiële verklaring met een exacte heropeningsdatum.

Maar nu heeft Disneyland Paris wel voor het eerst een officieel bericht gedeeld over de aanstaande heropening. “We kijken ernaar uit je terug te verwelkomen in Disneyland Paris en zullen zo snel mogelijk onze officiële heropeningsdatum bekendmaken”, staat er te lezen op hun website. “Onze heropeningsplannen weerspiegelen een voorzichtige aanpak waarbij de gezondheid en veiligheid van onze gasten en Cast Members voorop staan, terwijl we je een magische Disney ervaring bieden. Beleef samen met je familie of vrienden veilig de verschillende werelden in onze Parken, Hotels en Resorts en herontdek de magie van Disney: van spannende attracties tot themarestaurants, en natuurlijk onze geliefde Disney Figuren!”

