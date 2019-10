Disneyland Paris voegt spectaculaire scènes uit nieuwe 'Star Wars'-film toe aan attractie CD

27 oktober 2019

13u53 0 Showbizz Op 20 december komt de nieuwe ‘Star Wars’-film, ‘The Rise of Skywalker’, uit in de bioscoop. En naar aanleiding van die release worden enkele scènes uit de film toegevoegd aan de Star Tours-attractie in Disneyland Paris. Die staat helemaal in het teken van de beroemde saga.

In de trailers van ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ kan je al een glimp opvangen van de maan ‘Kef Bir’ en die bestemming zal ook toegevoegd worden aan de populaire attractie ‘Star Tours: The Adventure Continue’ in Disneyland Paris. Als bezoeker stap je aan boord van de StarSpeeder 1000-simulator en maak je een 3D-rondreis naar de planeten uit de Star Wars-films.

‘The Rise of Skywalker’ is de laatste film in het ‘Star Wars’-saga. Daarin ontdekt Rey haar Jedi-kracht in een wereld waarin de Jedi nagenoeg zijn uitgestorven. Mét een spectaculaire ontknoping.