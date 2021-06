Disneyland Paris viert samen met Mickey en Minnie Mouse de diversiteit

ShowbizzVoor Disneyland Paris is diversiteit en gelijkheid van groot belang en daarom zet het Franse park deze thema’s graag extra in de verf tijdens Pride Month naar aanleiding van de LGBTQ-gemeenschap. Zo is er een speciaal nummer geschreven met bijhorende clip waarin Mickey en Minnie Mouse zich van hun meest kleurrijke en dansbare kant tonen.

“Tijdens Pride Month vieren we alle aspecten van diversiteit bij onze gasten en medewerkers”, aldus Disney. “We nodigen je uit om te dansen op ‘Around The World’, een nieuw nummer dat speciaal geschreven en gecomponeerd werd voor Disneyland Paris.” Bij de song hoort er ook een videoclip waarin Mickey en Minnie Mouse de hoofdrol spelen in speciale Pride-outfits. “Het is tijd om te dansen! Volg de bewegingen, wees creatief, laat je kleuren zien.”

Magical Pride

In 2019 organiseerde Disneyland Paris voor het eerst de Magical Pride, een evenement dat volledig in het teken staat van de diversiteit. Zo was er een speciale ‘Magical March of Diversity Parade ‘ met Disney-figuren in hun kleurrijkste kostuums en kon er luidkeels meegezongen worden met de grootste Disneyhits. Ook Boy George en Years & Years stonden op het podium. Maar door corona ging de editie van 2020 en 2021 niet door.

Op 17 juni opent Disneyland Paris opnieuw de deuren voor het grote publiek met veel selfiespots en een nieuwe attractie in het thema van Cars. Vier dagen later ontvangt het resort ook de eerste gasten in het gloednieuwe Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel dat volledig in het teken staan van Marvel.

LEES OOK: