Disneyland Paris viert kerstseizoen met gloednieuwe parade én terugkeer van shows

ShowbizzDisneyland Paris haalt dit jaar opnieuw alles uit de kast om er een extra magische kerstperiode van te maken. Zo keren er enkele iconische shows terug met projecties en muziek uit ‘De Leeuwenkoning’, en is er ook een gloednieuwe kerstparade die licht geeft in het donker.

Goed nieuws voor wie niet kan wachten tot het Kerstmis is. Vanaf 13 november staat Disneyland Paris helemaal in het teken van de magische kerstsfeer tijdens Disney’s Betoverende Kerst. Met een gloednieuwe parade: Mickey’s Dazzling Christmas Parade. Deze bestaat bestaat uit vijf verschillende praalwagens met onder anderen Mickey Mouse en zijn vrienden, de Disney-prinsessen én de Kerstman met Tinkerbell. Elk van deze wagen zal een idyllisch kersttafereel vertegenwoordigen met traditionele versieringen en paradeartiesten zullen gekleed gaan in lichtgevende kostuums die speciaal voor de gelegenheid zijn ontworpen. “Deze nieuwe parade is een verrassing, want er is een versie voor overdag en het wordt een nieuwe show tegen het vallen van de avond met honderdduizenden lichten die deze praalwagens verlichten en een nieuw verhaal vertellen”, zegt Emanuel Lenormand, Show Director bij Disneyland Paris. Met dagelijkse optredens wacht de gasten dit seizoen een oogverblindende show in Disneyland Park!

Tijdens de kerstperiode kunnen de gasten van Disneyland Paris ook opnieuw genieten van hun favoriete shows. Zo keert ‘The Lion King: Rhythms of the Pride Lands’ op 23 oktober 2021 brullend terug naar Disneyland Park. Deze show van 30 minuten is speciaal gemaakt voor het Franse park. Met indrukwekkende choreografieën en originele kostuums worden de avonturen van Simba, Nala, Rafiki, Timon en Pumbaa tot leven gebracht door zangers, dansers, acrobaten en percussionisten. Dagelijkse optredens vinden plaats in het Frontierland Theatre in Disneyland Park.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Tijdens de kerstperiode kunnen de gasten van Disneyland Paris voor het eerst sinds lang weer genieten van hun favoriete shows. © Disney

Volledig scherm Tijdens de kerstperiode kunnen de gasten van Disneyland Paris voor het eerst sinds lang weer genieten van hun favoriete shows. © Disney

Volledig scherm Tijdens de kerstperiode kunnen de gasten van Disneyland Paris voor het eerst sinds lang weer genieten van hun favoriete shows. © Disney

Langverwachte comeback

En op 21 december maakt het nachtelijk spektakel Disney Illuminations zijn comeback op 21 december. Deze show is voorzien van ultramoderne technologie en bevat geluiden, lichten, projecties, fonteinen en adembenemende pyrotechnische effecten. Elke avond neemt Mickey, tegen de achtergrond van het kasteel, de gasten mee op een boeiende reis, in de voetsporen van helden uit geanimeerde meesterwerken. Denk maar aan De Kleine Zeemeermin, Frozen, Finding Nemo, Star Wars, Pirates of the Caribbean.

Ook keert de gigantische kerstboom met duizenden lichtjes terug naar het Disneyland Park om de bezoekers een warm welkom te geven. Net als de vele lichtjes in Main Street U.S.A. die jong en oud naar het Kasteel van Doornroosje leidt. En om helemaal in een winterse sfeer te komen dwarrelen er meermaals per dag sneeuwvlokjes naar beneden in deze bekende straat. Ook de Disney-personages, zoals Mickey, Minnie, Donald, Goofy, Stitch, én zelfs de kerstman halen hun meest feestelijke outfit uit de kast om magische momenten vast te leggen op één van de vele fotolocaties in beide parken.

Disney’s Betoverende Kerst loopt van 13 november tot en met 9 januari in Disneyland Paris.

LEES OOK: