Disneyland Paris viert 28ste verjaardag met nostalgisch filmpje CD

12 april 2020

17u50 6

Disneyland Paris mag 28 kaarsjes uitblazen. Op 12 april 1992 opende het Franse park voor het eerst haar deuren voor het grote publiek en ondertussen is het uitgegroeid tot de populairste toeristische bestemming van Europa met twee themaparken, goed voor in totaal 59 attracties, en zes Disney-hotels. En om die 28ste verjaardag te vieren trakteert Disneyland Paris - dat momenteel gesloten is door het coronavirus - haar fans en bezoekers op een filmpje waarin alle magische hoogtepunten en mijlpalen van de afgelopen jubileumvieringen worden getoond.