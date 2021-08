Disneyland Paris verzamelt alle Pixar-attracties in nieuw themagebied

Na de opening van ‘Cars Road Trip’ eerder deze zomer laat Disneyland Paris haar gasten kennismaken met ‘Worlds of Pixar’, een nieuwe naam voor het groeiende aantal Pixar-attracties en -ervaringen in Walt Disney Studios Park. Fans van alle leeftijden kunnen zich onderdompelen in deze kleurrijke, gezinsvriendelijke wereld met zeven populaire attracties: ‘Crush’s Coaster’, ‘Ratatouille: The Adventure’, ‘Cars Quatre Roues Rallye’, ‘Toy Soldiers Parachute Drop’, ‘Slinky Dog Zigzag Spin’, ‘RC Racer’ én natuurlijk ‘Cars Road Trip’. Om het Pixar-thema extra in de verf te zetten zijn er wel nieuwe decoraties en fotogenieke achtergronden aangebracht. Net als nieuwe souvenirkramen en eetstanden. Zo zijn er zandkoekjes die geïnspireerd zijn op ‘Toy Story’ en ‘Luca’. Natuurlijk kunnen de gasten ook een selfie maken met enkele van hun favoriete Pixar-personages en binnenkort misschien zelfs Bliksem McQueen of The Incredibles zien ronddwalen in het gebied.