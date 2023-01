Disneyland Paris verlengt verjaardagsfeest met Marvel-dronespektakel en Pixar-show

Na de recente openingen van ‘Marvel Avengers Campus ‘en ‘Disney Hotel New York - The Art of Marvel’ komt er nog een adembenemende Marvel-ervaring in Disneyland Paris: ‘Avengers: Power the Night’, een gloednieuwe droneshow die elke nacht de lucht boven het Walt Disney Studios Park verlicht van 28 januari tot en met 8 mei 2023. Deze eerste dagelijkse avondshow ooit in een Disney-park, gewijd aan Marvel-superhelden, combineert muziek, licht, pyrotechnische effecten en videoprojecties. Daarnaast vormen tot wel 500 drones een indrukwekkende reeks iconen die de krachten van iconische Superhelden uitbeelden, waaronder Captain America, Captain Marvel, Scarlet Witch en voor het eerst in Disneyland Paris, Shang-Chi.

Volledig scherm Captain America mag niet ontbreken tijdens ‘Avengers: Power the Night' in het Walt Disney Studios Park. © Disneyland Paris

Volledig scherm 500 drones vormen de iconische krachten van de superhelden. © Disneyland Paris

Voor de Grand Finale van de 30ste verjaardag van het resort keert ‘Disney Dreams!’ vanaf 12 april terug. Deze spectaculaire show neemt bezoekers elke avond in het Disneyland Park mee op een magische en emotionele reis na de Disney D-Light droneshow. Geleid door de schaduw van Peter Pan, ontdekken of herontdekken bezoekers met enkele van de grootste Disney-verhalen die op Kasteel van Doornroosje geprojecteerd worden tijdens een buitengewone reis met iconische liedjes uit Disney- en Pixarfilms, waaronder Beauty and the Beast, The Hunchback of Notre Dame, The Lion King, Rapunzel en vele anderen. Verwacht je aan oogverblindende projecties, spectaculaire lasers en fonteinen en sensationele pyrotechnische effecten.

Volledig scherm Peter Pan is de ster tijdens Disney Dreams! dat vanaf 12 april opnieuw te zien is. © Disneyland Paris

Volledig scherm Ook De Leeuwenkoning met Simba wordt geprojecteerd op het Kasteel van Doornroosje. © Disneyland Paris

Volledig scherm ‘Pixar: We Belong Together' is in de zomer van 2023 te zien. © Disneyland Paris

Volledig scherm De poppen gaan binnenkort weer aan het dansen in 'It's A Small World'. © Disneyland Paris

Ontroerende Pixar-verhalen

In de zomer van 2023 komt een gloednieuwe show genaamd ‘Pixar: We Belong Together’ naar het Walt Disney Studios Park. Bezoekers worden in Studio Theater uitgenodigd om samen met hun favoriete Pixar-vrienden deel te nemen aan een ontroerend muzikaal avontuur. Tijdens deze show, die state-of-the-art podiumtechnologie, lichteffecten, choreografie en iconische liedjes combineert, ontdekken bezoekers hoe muziek en vriendschap ons samenbrengt. Met de creatie van deze originele show herhaalt Disneyland Paris zijn wens om bezoekers onder te dompelen in memorabele Pixar-verhalen en hen de kans te geven ongelooflijke paden te verkennen naast een grote verscheidenheid aan Disney-figuren.

Ook maakte Disneyland Paris bekend dat ‘It’s A Small World’ in het voorjaar van 2023 opnieuw de deuren opent na een lange renovatie met technische upgrades. Deze iconische attractie, met honderden poppen die nationale kostuums dragen, nodigt bezoekers van alle leeftijden uit om een prachtige reis rond de wereld te maken op een van de meest iconische liedjes van alle Disney-parken. Daarnaast komt er ook een gloednieuwe collectie, met onder andere genderneutrale kleding en accessoires in de boetieks, en worden er nieuwe lekkernijen geserveerd in de restaurants naar aanleiding van de Grand Finale.

Drone-choreografie

Naast de nieuwe ervaringen kunnen bezoekers tot en met 30 september 2023 nog steeds genieten van het bestaande feestelijke aanbod voor de 30stee verjaardag. Zo is er de dagshow ‘Dream... and Shine Brighter!’ met meer dan 30 artiesten en Disney-figuren, kleurrijke praalwagens en Disney-liedjes én de avondshow ‘Disney D-Light’ die videoprojecties, fonteinen, lichteffecten, mist en lasers combineert rond het Kasteel van Doornroosje. Met de allereerste drone-choreografie ooit in een Disney Park. ‘Gardens of Wonder’ dompelt de bezoekers dan weer onder in negen betoverende themawerelden. Er staan 30 kinetische sculpturen van Disney- en Pixar-figuren die tot leven komen.

Volledig scherm De dagshow ‘Dream... and Shine Brighter' met Disney-figuren, artiesten en kleurrijke praalwagens. © Disneyland Paris

Volledig scherm Disney D-Light in het Disneyland Paris © Disneyland Paris

Meer info over de Grand Finale naar aanleiding van de 30ste verjaardag van Disneyland Paris op disneylandparis.com.

