Disneyland Paris verkoopt unieke vintage kledij uit de jaren 90

15 april 2018

17u06 0 Showbizz Op zoek naar een retro T-shirt van Mickey Mouse uit 1992? Dan moet je in Disneyland Paris zijn. In de winkel Disney Fashion vind je sinds kort honderden gerecycleerde en originele kledingstukken uit de beginperiode van het Franse park.

Vintage is weer helemaal hip en dat weten ze ook in Disneyland Paris. Daarom heeft souvenirwinkel Disney Fashion, in het uitgaansgebied Disney Village, een speciale hoek ingericht met kledij uit de jaren 90 toen het park nog Euro Disney heette. De oude logo's en prints op onder meer shirts en jassen roepen voor de fans van het eerste uur heel wat nostalgische herinneringen op.

Leuk detail is dat er van elk stuk maar één te vinden is in de winkel. Zo ben je zeker van een uniek exemplaar. De prijzen van de outfits zijn wel helemaal 2018 en kosten tussen de 25,99 en 89,99 euro.