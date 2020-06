Disneyland Paris vanaf 15 juli opnieuw open



Redactie

22 juni 2020

15u37 4 Showbizz Goed nieuws voor de fans van Disneyland Paris. Vanaf 15 juli gaan de poorten van het Franse park weer open voor het grote publiek na een sluiting van vier maanden door het coronavirus. Al gaat die heropening, die gefaseerd zal verlopen, wel gepaard met een heleboel gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

Op 15 juli zullen Disneyland Park, het Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club en de Disney Village opnieuw de deuren openen. De hotels volgen ietsje later: waaronder Disney’s Hotel Cheyenne op 20 juli, Disney’s Hotel Santa Fe op 3 augustus en het Disneyland Hotel op 7 september. Disney’s Sequoia Lodge en Disney’s Davy Crockett Ranch blijven in de zomer gesloten en de heropeningsdata worden op een later moment bekendgemaakt.

Het park nam ook enkele veiligheidsmaatregelen. Het gaat onder andere om een beperkt aantal bezoekers en het vooraf registeren of boeken van toegangstickets op datum, zodat de richtlijnen van de overheid met betrekking tot afstand opgevolgd kunnen worden. Daardoor zullen sommige ervaringen, shows of evenementen mogelijk niet beschikbaar of kunnen ze worden gewijzigd bij heropening, afhankelijk van de ontwikkeling van de gezondheidsmaatregelen en aanbevelingen van overheidsinstanties. Hieronder vallen onder andere Disney Stars on Parade en de avondshow Disney Illuminations, die op een later tijdstip zullen terugkeren. Ook The Lion King: Rhythms of the Pride Lands en Jungle Book Jive, twee hooggewaardeerde spectaculaire shows, zullen later in de zomer terugkeren.

Hoewel de klassieke ontmoetingen met Disney Figuren tijdelijk niet mogelijk zijn, zijn de Disney Figuren op nieuwe manieren in de parken aanwezig om bezoekers te vermaken en te verrassen. Andere ervaringen zoals speeltuinen en make-over belevingen zijn ook tijdelijk niet beschikbaar. Bovendien worden de FASTPASS services tijdelijk stopgezet om de wachtrijen bij de attracties beter onder controle te houden. Cast Members en bezoekers vanaf 11 jaar zijn verplicht om een mondmasker te dragen tijdens hun bezoek.

Meer informatie over de maatregelen is beschikbaar op www.disneylandparis.com.