Disneyland Paris toont eerste ontwerp van ‘Frozen’-wereld Christophe D'Huysser

10 september 2019

15u01 2 Showbizz De fans van Disneyland Paris hebben er lang op gewacht, maar vandaag heeft het Franse park een eerste ontwerp onthuld van het ‘Frozen’-themagebied dat volledig in het teken staat van de populaire animatiefilm.

Over het nieuwe Marvel-gedeelde rond superhelden Iron Man en Spider-Man in het Walt Disney Studios Park, dat de komende jaren serieus zal uitbreiden, was al veel bekend. Maar nu heeft Disneyland Paris ook meer details bekendgemaakt over de ‘Frozen’-wereld waar het magische koninkrijk van Arendelle tot leven komt. Bezoekers wanen zich in een knus Scandinavisch havenstadje met een imposant kasteel en besneeuwde bergen. In de zone komt ook een meet-and-greet-locatie, een restaurant, een winkel én een ‘Frozen’-attractie te liggen. “Daarin worden gasten meegenomen naar het hart van het koninkrijk”, klinkt het bij Disney. Al doen de geruchten wel de ronde dat het een “bootjesdarkride” zou worden.

Vanaff 11 januari staat Disneyland Paris al helemaal in het teken van ‘Frozen’ tijdens Frozen Celebration. Vier keer per dag is er een show op de paraderoute met Anna, Elsa, Kristoff, Olaf en Sven met dansers en acrobaten. Een betoverende nieuwe wagen brengt de magie tot leven voor de ogen van de gasten. En dan is er ook nog ‘Frozen: A Musical Invitation’. Dit gloednieuw interactief avontuur opent al op 17 november zijn deuren tijdens ‘Disney’s Enchanted Christmas’ in het Walt Disney Studios Park. Gasten worden overgebracht naar het koninkrijk Arendelle, waar ze worden uitgenodigd om te spelen en te communiceren met hun favoriete personages over verschillende fasen. In de eerste kamer zullen bezoekers zingen en leren dansen op bewegingen met Anna, Kristoff en Sven. In de tweede kamer worden gasten dan weer uitgenodigd in het ijspaleis en zingen ze samen het sleutellied ‘Let it Go’ met Elsa zelf. Nadien is er nog een ontmoeting met sneeuwpop Olaf.

Disneyland Paris maakte vandaag tijdens de Media Expo 2020 in hartje Parijs ook bekend dat het blijft inzetten op muziek en sport. Zo keert het dancefestival Electroland terug tijdens het weekend van 4 juli en komt er volgend jaar in juni een Pride-editie om de diversiteit te vieren. Later deze maand is er nog de vierde editie van Disneyland Paris Run Weekend én in mei 2020 voor het eerst een Princess Run.