Disneyland Paris toont eerste beelden van Lion King-show CD

19 februari 2019

19u27 1 Showbizz Deze zomer pakt Disneyland Paris uit met een gloednieuwe theatershow rond The Lion King: Rhythms of the Pride Lands. En om de bezoekers nu al warm te maken voor deze show vol dans en muziek, heeft het Franse park een korte promovideo gelanceerd.

Vanaf 30 juni staat Disneyland Paris helemaal in het teken van de populaire animatiefilms ‘De Leeuwenkoning’ en ‘Jungle Book’ tijdens ‘The Lion King & Jungle Festival’. En daar hoort ook een nieuwe indrukwekkende show bij: Rythms of the Pride Lands. Tijdens deze voorstelling zullen 65 artiesten, waaronder zangers, dansers, acrobaten en muzikanten, het verhaal van The Lion King weer helemaal tot leven brengen. Inclusief de bekende liedjes uit de film. Hieronder alvast een voorsmaakje.