Disneyland Paris toont eerste beelden van de nieuwe 'Spider-Man'-attractie

26 augustus 2019

De fans van Spider-Man moeten nog enkele jaren wachten vooraleer de eerste 'Spider-Man'-attractie naar Disneyland Paris komt, maar nu al heeft het Frans park wel enkele beelden verspreid van het interieur van deze interactieve darkride.

Eén van de blikvangers van Avengers Campus, het nieuwe themagebied rond Marvel, wordt zonder twijfel de interactieve darkride Spider-Man. Bezoekers gaan in deze nieuwe attractie, die over enkele jaren klaar moet zijn, zelf ervaren hoe het is om een superheld te zijn. Met een 3D-bril op hun neus mogen ze plaatsnemen in een Web Slinger, een voertuig voor vier personen, voor een doldwaze rit.

Het verhaal van deze attractie speelt zich af in de fictieve Worldwide Engineering Brigade waar uitvindingen worden ontwikkeld die mensen superkrachten geven. Als aspirant-uitvinders krijgen de gasten de kans om net als Spider-Man spinnenwebben te schieten. Maar de rit loopt echter niet zoals gepland. Kleine robots in de vorm van spinnen slaan op hol en Spider-Man roept de hulp in van zijn bezoekers om hen te verslaan.

Daarnaast krijgt ook superheld Ant-Man een eigen restaurant in Avengers Campus. Bezoekers in het Walt Disney Studios Park kunnen een hapje gaan eten bij Pym Test Kitchen. Die naam verwijst naar Pym Particles, een substantie om alles te doen groeien of krimpen. En dat gaan ze nu ook doen met voedsel in het restaurant.