Disneyland Paris stelt opening allereerste Marvel-hotel uit

06 mei 2020

11u30 0 Showbizz Normaal zou op 15 juni in Disneyland Paris het eerste Marvel-hotel ter wereld de deuren open, maar die datum zal niet gehaald worden. Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus liggen de werkzaamheden tijdelijk stil. Wanneer het hotel dan wel gasten mag ontvangen, is nog niet bekend.

“Tijdens deze ongekende situatie en in overeenstemming met overheidsmaatregelen is de bouw van Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel tijdelijk stilgelegd en dit heeft gevolgen voor de oorspronkelijk geplande opening van het hotel op 15 juni 2020", staat er te lezen op de website van Disneyland Paris. “Op dit moment hebben we nog geen informatie over de nieuwe openingsdatum. We hopen meer informatie te kunnen delen, zodra de bouwwerkzaamheden hervat worden en we kunnen beoordelen wanneer het hotel klaar is voor heropening. We kijken ernaar uit je binnenkort te verwelkomen in Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel.”

In Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel, het voormalige Disney-hotel New York, wordt tachtig jaar Marvel-verhaal gevierd in een typisch New Yorkse setting, te herkennen aan de eigentijdse art decostijl. Het hotel is geïnspireerd door een kunstgalerij in New York, als eerbetoon aan de stad weer veel iconische Marvel-superhelden, en hun kunstenaars die ze hebben gecreëerd, zijn gevestigd.

De kamers krijgen een moderne uitstraling met in elke kamer kunstwerken van Marvel. Met een speciale knipoog naar de legendarische Iron Man in alle Empire State Club-kamers én de suites in het thema van de Avengers en Spider-Man. De muren tonen spectaculaire werken van Marvel-kunstenaars en zelfs het meubilair bevat subtiele verwijzingen naar deze iconische helden. Ook in de restaurants en bar wordt de Marvel-lijn doorgetrokken en de superhelden zullen op de foto gaan met de hotelgasten.