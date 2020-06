Disneyland Paris steekt iconische song uit ‘Sneeuwwitje’ in nieuw jasje voor tv-spot CD

Vanaf 15 juli gaat Disneyland Paris gefaseerd weer open voor het grote publiek en om dat te vieren pakt het Franse park uit met een magische tv-spot om de bezoekers en fans weer (in veilige omstandigheden) welkom te heten. Met een heel toepasselijk liedje uit de film 'Sneeuwwitje'.

Op de tonen van ‘Eens komt mijn prins terug’ zien we het verlichte Kasteel van Doornroosje bij nacht in Disneyland Paris. Met zijn glinsterende gouden accenten tegen de dromerige tinten van roze en marineblauw. Op de hoogste toren van het Kasteel komen we Tinker Bell tegen die glinsterende elfenstof over het resort strooit. De nieuws slogan van het park is dan ook: ‘Jij maakt de magie.’

Het bekende liedje uit ‘Sneeuwwitje’ werd voor de gelegenheid wel in een nieuw jasje gestoken Zo horen we niet de prinses zingen, maar wel een mannenstem. Ook de tekst is aangepast. “Eens op een dag zal mijn prins komen, eens op een dag zullen we elkaar weer ontmoeten. Dan neemt hij me mee naar zijn kasteel en zullen we voor eeuwig gelukkig zijn”, klinkt het in de tv-spot van Disneyland Paris.