Disneyland Paris schenkt 15 ton etenswaren aan goede doelen tijdens sluiting

19 maart 2020

13u35 2 Showbizz Door de uitbraak van het coronavirus is Disneyland Paris al zeker tot het einde van de maand gesloten en dus blijft er heel wat voedsel liggen. Het Franse park heeft daarom beslist om maar liefst vijftien ton eten te doneren aan lokale en nationale verenigingen.

Medewerkers van Disneyland Paris hebben verse producten, waaronder salades, fruit en zuivel, geïdentificeerd, verzameld en herverdeeld onder Franse liefdadigheidsorganisaties, waaronder Secours Populaire Français en Restaurants du Cœur. Die gaan het voedsel uitdelen aan dak- en thuislozen.

“Deze grootschalige schenking is slechts een voorbeeld van onze langdurige inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen om voedselverspilling tegen te gaan en mensen in nood te ondersteunen”, klinkt het bij het Franse park.

Nog zeker tot het einde van de maand sluit Disneyland Paris de deuren om de verspreiding van het coranavirus tegen te gaan. Wie een reservering bij een Disney Hotel of Resort heeft gedaan terwijl de parken gesloten zijn, moet tot en met 15 april geen wijzigings- en annuleringskosten betalen. Als je tussen 1 april en 1 juni aankomt is dit aanbod nog steeds van toepassing, met uitzondering van vervoer waar het beleid van vervoerders van toepassing is.