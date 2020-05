Disneyland Paris roept fans op om mee te zingen met 'Can You Feel The Love Tonight' in nieuwe videoclip Christophe DHuysser

07 mei 2020

11u11 0 Showbizz Disneyland Paris vraagt haar community, fans en Cast Members over de hele wereld om met haar artiesten aan een videoclip mee te doen en de klassieker ‘Can You Feel The Love Tonight’ thuis te zingen.

In maart is Disneyland Paris gestart met het activiteitenplatform ‘Disneyland Paris bij je thuis’ zodat de magie altijd blijft bestaan, ook vanuit je kot. Op het programma: spelletjes, instructiefilmpjes, tekenlessen, diverse video’s en recepten om iedereen zijn dag kan opvrolijken met de magie van de Disney Parken.

Deze week publiceert Disneyland Paris een nieuwe video, speciaal om de magische muziek met de fans thuis te delen. De artiesten van de Disneyland Paris musical ‘The Lion King: Rhythms of the Pride Lands’ hebben een ontroerende uitvoering van de grote klassieker ‘Can You Feel The Love Tonight’ gezongen en dit allemaal thuis gefilmd.

Disneyland Paris en haar artiesten nodigen fans uit om mee te doen aan een betoverende videoclip door zichzelf te filmen terwijl zij de klassieker ‘Can You Feel The Love Tonight’ a capella zingen en deze video op social media (Facebook, Instagram en Twitter) te delen met de hashtag #DisneylandParisAtHome. Deelnemers hoeven geen professionele zanger te zijn. Het belangrijkste is dat iedereen het leuk vindt. Deelnemen kan ook door te dansen, een beroemde scène na te spelen of op een andere manier met een knipoog te verwijzen naar Disney’s meesterwerk The Lion King. De uiterste datum voor deelname is aanstaande zondag 10 mei om 12.00 uur.

De songtekst en alle andere informatie staan op de website athome.disneylandparis.com/nl

