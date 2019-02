Disneyland Paris organiseert yogaweekend voor bezoekers CD

20 februari 2019

07u09 2 Showbizz Even helemaal tot zen komen in Disneyland Paris? Dat kan! Tijdens het weekend van 6 en 7 september organiseert het Franse park een grote yogasessie in het Walt Disney Studios Park.

Het is niet de eerste keer dat Disneyland Paris een yogasessie houdt in haar parken. Vorig jaar, naar aanleiding van Wereld Yoga Dag in juni, namen al eens meer dan 700 bezoekers deel aan zo’n gratis les aan de voet van het Kasteel van Doornroosje. Zij toonden zich van hun meest flexibele kant op één van de vele gele matjes om zo hun dag helemaal zen te beginnen. Tara Stiles, één van de bekendste Amerikaanse yoga-instructeurs, leidde toen alles in goede banen leiden. Al kreeg ze daarbij wel de hulp van Goofy die voor de gelegenheid een passende outfit had aangetrokken.

September belooft trouwens een sportieve maand te worden in het Franse park. Naast het yogaweekend is er van 19 tot en met 22 september ook de vierde editie van het Disneyland Paris Run Weekend. Daarbij kunnen bezoekers kiezen voor een kids race, 5 km, 10 km of een halve marathon.