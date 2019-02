Disneyland Paris organiseert deze zomer allereerste officiële LGBTQ-feest MVO

06 februari 2019

The Walt Disney Company komt deze zomer met een serieuze mijlpaal. In het pretpark te Parijs wordt voor de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf een LGBTQ-feest georganiseerd.

Het event zal Magical Pride gaan eten, en het viert de LGBTQ-gemeenschap. LGBTQ is een afkorting voor ‘lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en queer’. Zo’n event is ongezien voor Disney, en trekt meteen veel internationale aandacht. De Magical Pride vindt plaats op 1 juni en zal zo de aftrap voor de internationale Pride Month vormen.

Let wel, de Magical Pride wordt al sinds 2014 gevierd in Disneyland Paris en in de Amerikaanse parken werden jaarlijkse ‘Gay Days’ georganiseerd, maar tot nu toe waren al die event onofficieel en hadden ze in feiten niets te maken met Disney zelf. Daar komt nu voor het eerst verandering in.

Regenboogoortjes

“Disneyland Paris hult zich in alle kleuren van de regenboog en nodigt iedereen uit om uitbundig mee te feesten tijdens de Magical Pride”, klinkt het op de website. “Trek dus je mooiste feestkledij aan en kom mee diversiteit in de bloemetjes zetten in het speciaal voor deze gelegenheid geprivatiseerde Walt Disney Studios Park.”

Het belooft een heuse belevenis te worden. Disney belooft een horde aan vrolijke Disneyfiguren om alle gasten te ontvangen, een pride parade “zoals je die nog nooit gezien hebt” en de uitzonderlijke kans om tot diep in de nacht gebruik te maken van de attracties. Dat alles wordt afgesloten met een grote party, compleet met bekende dj’s.

Ter gelegenheid van het event lanceert Disney ook Mickey Mouse-oortjes in regenboogkleuren. Die werden in Amerika al eerder uitgebracht, maar niet zonder kritiek. “We hebben geen regenboogoortjes nodig, Disney”, klonk het op Twitter. “Wat we nodig hebben is representatie in jullie films!” Eind vorig jaar maakte Disney bekend dat hun eerste openlijk homoseksuele personage ooit in de film ‘Jungle Cruise’ voorgesteld zal worden.

Lijkt die Magical Pride iets voor jou? Tickets kan je boeken via disneylandparis.com.

Disney, we don't need rainbow Mickey ears - we need you to stop erasing us from films https://t.co/C528smsbNL PinkNews(@ PinkNews) link