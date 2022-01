Disneyland Paris onthult details over festiviteiten 30ste verjaardag

Voor de 30ste verjaardag van het Franse park deed Minnie een beroep op de Britse ontwerper Stella McCartney om haar eerste chique broekpak te creëren dat gedragen zal worden in het Franse park. “Ik ben verheugd om te werken met de enige echte, iconische Minnie Mouse”, aldus de dochter van Paul McCartney. “Ik heb een aangepaste outfit voor haar ontworpen ter ere van de 30ste verjaardag van Disneyland Paris. Minnie heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad. Wat ik zo leuk vind aan Minnie is het feit dat ze geluk, zelfexpressie en authenticiteit belichaamt en dat ze mensen van alle leeftijden over de hele wereld inspireert. Bovendien heeft ze zo’n geweldige stijl! Ik wilde dat Minnie haar allereerste broekpak zou dragen in Disneyland Paris, dus heb ik een van mijn iconische kostuums – een blauwe smoking – ontworpen met stoffen van verantwoorde herkomst. Deze nieuwe kijk op haar kenmerkende stippen maakt van Minnie Mouse een symbool van vooruitgang voor een nieuwe generatie. Ze zal het dragen ter ere van Women’s History Month, dat op 6 maart 2022 begint. Ik kan niet wachten tot je deze nieuwe look in Walt Disney Studios Park ziet!”

Shows

Geen festiviteiten zonder nieuwe shows. Meerdere keren per dag wordt, voor het vernieuwde Kasteel van Doornroosje, de nieuwe dagshow ‘Dream... and Shine Brighter!’ opgevoerd. De show bevat meer dan 30 Disney-figuren en dansers met nieuwe kleurrijke praalwagens en een unieke soundtrack. Mickey, Minnie, Donald, Katrien en hun vrienden zijn uitgedost in hun nieuwe ‘iriserende’ outfits die speciaal voor de 30ste verjaardag zijn gemaakt.

Bij het vallen van de avond wordt aan de gasten een nieuw betoverend moment aangeboden, voorafgaand aan ‘Disney Illuminations’. De nieuwe pre-show, Disney D-Light, combineert videoprojecties, verlichte waterstralen, lichteffecten, mist, beroemde Disney-liedjes en vooral drone-choreografieën om een extra vleugje magie te brengen rond het iconische Kasteel van Doornroosje. Het is de eerste keer dat een Disney Park de dronetechnologie gebruikt als onderdeel van een dagelijkse buitenshow boven haar Kasteel. 200 drones zullen een sprankelende ‘30’ in de lucht vormen, recht boven het Kasteel van Doornroosje, terwijl het nieuwe themalied ‘Un monde qui s’illumine’, dat is gemaakt voor de 30ste verjaardag, op de achtergrond wordt gespeeld.

Thematuinen

Het Disneyland Park wordt ook de thuisbasis van een volledig nieuw Gardens of Wonder, met tien verschillende thematuinen. Voor het Kasteel van Doornroosje komen kinetische Disney- en Pixar-beelden tot leven. Van prinsessen tot schurken. In de Garden of Asia zijn bijvoorbeeld beelden te zien van Baymax (‘Big Hero 6'), Mushu ('Mulan’) en Sisu (‘Raya and the Last Dragon’). Daarnaast wordt het Disneyland Park versierd met het ‘iriserende’ thema, met sprankelende blauwe en paarse tinten. Lichteffecten, neonlichten en bewegende mobielen met achtergrondverlichting worden gebruikt om de belangrijkste plekken te versieren, zoals de Gazebo, Main Street Station en Disney Village. Ook zijn er speciale eet- en drinkervaringen ter gelegenheid van dit jubileum, waaronder feestelijke desserts en een Happy Birthday Cocktail, én werden er 350 exclusieve verjaardagsitems ontworpen.

Avengers

Maar het hoogtepunt tijdens 30 jaar Disneyland Paris is ongetwijfeld de langverwachte opening van het nieuwe themagebied ‘Avengers Campus’, dat een groot onderdeel is van de transformatie van Walt Disney Studios Park. Vanaf zomer 2022 verzamelen Superhelden uit het Marvel-universum zich in Avengers Campus. Ze nodigen gasten uit voor een gloednieuwe epische reis die bestaat uit heroïsche avonturen en missies om te vervullen, waardoor de meeslepende ervaring in het Marvel-universum, dat begon met de opening van Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel in 2021, wordt uitgebreid.

Vanaf 6 maart starten de festiviteiten in Disneyland Paris.

LEES OOK