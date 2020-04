Disneyland Paris lanceert online platform met spelletjes en games CD

10 april 2020

14u50 0 Showbizz In deze tijden hebben we allemaal meer dan ooit nood aan vrolijkheid en plezier. Daar heeft Disneyland Paris het gratis platform ‘Disneyland Paris bij je thuis’ gelanceerd, waarop zowel gezinnen als fans games, activiteiten, video’s en meer kunnen ontdekken.

Met dit initiatief wil het Franse park de verbeelding van jong en oud aanwakkeren en creatief bezig blijven aanmoedigen om zo de magie gewoon van thuis uit te beleven. Op dit platform van Disneyland Paris zijn er doeboek spelletjes en activiteiten voor kinderen in de stijl van Disney: magische kleurplaten, doolhoven, verbind-de punten-opdrachten, figuren om uit te knippen, zoek de verschillen en nog zoveel meer verrassingen om urenlang plezier te hebben met het hele gezin.

Ook vind je er tutorials om Disney-figuren te tekenen, iconische Disneyland Paris-choreografieën te dansen of eigen make-up te creëren die geïnspireerd is op de Disney-figuren. Daarnaast staat er op dit platform ook recepten voor heerlijke maaltijden en desserts uit de restaurants van Disneyland Paris, in ‘Once Upon a Time’ kom je alle geheimen te weten van het Franse park en de meest spectaculaire shows van Disneyland Paris zijn er te bewonderen.

De ‘Disneyland Paris bij je thuis’-website is momenteel enkel beschikbaar in het Frans en het Engels, maar zeer binnenkort ook in het Nederlands. Via deze link kom je op het platform.