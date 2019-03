Disneyland Paris krijgt interactieve attractie rond Spider-Man CD

22 maart 2019

08u47 0 Showbizz Over enkele jaren zal er in Disneyland Paris een interactieve attractie komen met superheld Spider-Man in de hoofdrol. Dat maakte de creatieve leider van Marvel gisterenavond bekend. Dankzij speciale technieken en effecten zullen bezoekers de krachten van een superheld ervaren.

Tegen 2025 zal het Walt Disney Studios Park er helemaal anders uitzien. Zo komen er drie nieuwe zones in het thema van ‘Frozen’, ‘Star Wars’ én Marvel. En in dat laatste gebied gaat Disneyland Paris een attractie bouwen rond Spider-Man. Veel details willen ze nog niet kwijt, maar het belooft wel interactief te worden met als onderdeel ervan een gloednieuwe hypermoderne interface. “Dankzij een mix van nooit eerder vertoonde techniek en fysieke special effects kunnen gasten van alle leeftijden zelf ervaren hoe het is om de krachten van een superheld te hebben”, vertelde de creatieve leider van Marvel gisterenavond.

Het verhaal van die attractie zal over de fictieve Worldwide Engineering Brigade (WEB), opgericht door Tony ‘Iron Man’ Stark, gaan en houdt zich bezig met het verfijnen van superkrachttechnologie. “Door ‘s wereldste slimste jonge uitvinders samen te brengen, is WEB in staat om nieuwe interfaces te ontwikkelen die ervoor zorgen dat iedereen zich bij de superhelden kan voegen.”

Dat het nieuws over de nieuwe attractie nu bekend wordt gemaakt is geen toeval. Vanaf morgen maken de Marvel-superhelden hun opwachting in Disneyland Paris tijdens het Marvel Superhelden Seizoen. Zo zal Captain Marvel te zien zijn in een spectaculaire en spannende show in het Walt Disney Studios Park. Daar kan je als bezoeker ook dansen op de beste liedjes uit Guardians of the Galaxy, met voor het eerst ook het boomachtige wezen Groot, zijn er ontmoetingen met de Spider-Man en Captain America en kan je dankzij Heroic Face Painting helemaal transformeren in een superheld.