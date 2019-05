Disneyland Paris geeft uniek verblijf in het park cadeau CD

28 mei 2019

11u08 2 Showbizz Voor het eerst nodigt Disneyland Paris een Europese avonturier uit om de nacht door te brengen in het hart van het park om er de geheimen van ‘The Lion King & Jungle Festival’ te ontdekken.

Ter gelegenheid van de lancering van het zomerseizoen ‘The Lion King & Jungle Festival’ dat op 30 juni van start gaat biedt Disneyland Paris een gelukkige winnaar de kans om een geweldige ervaring te beleven, namelijk een nacht in het hart van het park in een kamp dat geïnspireerd werd door de nomadische Indiase tenten!

Tijdens dit meeslepende avontuur zal de winnaar de eerste zijn om mee te brullen achter de schermen van de nieuwe musical shows ‘The Lion King: Rhythms of the Pride Lands’ en de ‘Jungle Book Jive’, om te springen van land naar land om de verrassingen te ontdekken die dit komende seizoen plaatsvinden en om te genieten van een exotisch diner bereid door de koks van het Park.

Niemand heeft ooit - sinds de opening van Disneyland Paris in 1992 - de nacht doorgebracht in het park. Men kan wel aan het park logeren in de voorziene hotels, maar er middenin is een unicum. Bij zonsondergang verzamelen de rookie-ontdekkingsreiziger en zijn metgezel zich rond het kampvuur om zijn of haar droom te zien uitkomen, ontmoeten ze Mickey en Minnie en hun vrienden voordat ze de nacht doorbrengen in de ‘glamping’ die zich in Adventureland’s prairie zal vestigen.

Om deel te nemen en kans te maken op deze ongekende ervaring, dien je tussen 28 mei en 10 juni alleen maar naar de volgende website te surfen en de gestelde vraag in maximum 280 tekens te beantwoorden. De gelukkige winnaar wordt op 14 juni geselecteerd door een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van Disneyland Paris en wordt verwelkomd in Disneyland Paris op 19 en 20 juni.