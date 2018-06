Disneyland Paris geeft gratis yogales CD

14 juni 2018

Disneyland Paris gaat de sportieve toer op. In september organiseert het Frans park een unieke loopwedstrijd en volgende week pakt het al uit met een unieke yogasessie voor de bezoekers. En ook Goofy zal meedoen.

Naar aanleiding van Wereld Yoga Dag op donderdag 21 juni organiseert Disneyland Paris een gratis yogasessie aan de voet van het Kasteel van Doornroosje. Zo'n 700 deelnemers zullen hun dag helemaal zen starten vooraleer ze zich onderdompelen in de magie van Disney of plaatsnemen in één van de vele attracties.

Tara Stiles, één van de bekendste Amerikaanse yoga-instructeurs, zal de één uur durende les in goede banen leiden. Ze krijgt daarbij wel de hulp van niemand minder dan Goofy. Het evenement, dat voor de opening van het park plaatsvindt, is al helemaal uitverkocht.

Het Franse themapark zet trouwens volop in op sportieve activiteiten. Van 20 tot en met 23 september is er de Disneyland Paris Magic Run. Tijdens deze loopwedstrijd tonen zowel gelegenheidssporters als ervaren lopers zich van hun sportiefste kant aan de zijde van de grootste schurken uit de films van Disney, Star Wars en Marvel.