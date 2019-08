Disneyland Paris gaat helemaal ‘Frozen’ CD

21 augustus 2019

21 augustus 2019

Begin volgend jaar staat Disneyland Paris enkele maanden volledig in het teken van de populaire animatiefilm 'Frozen' tijdens een heuse 'Frozen Celebration'. Dat maakte het Franse park vandaag bekend op haar sociale media.

Veel details wil Disneyland Paris voorlopig nog niet kwijt over de ‘Frozen Celebration’, maar van 11 januari tot en met 3 mei 2019 komen Anna, Elsa en Olaf naar het park voor een hartverwarmend feest. Die timing is natuurlijk geen toeval, want in november komt de tweede animatiefilm van ‘Frozen’ uit in de bioscoop.

Het is niet de eerste keer dat Disneyland Paris de kaart trekt van ‘Frozen’. In de zomer van 2015 en 2016 speelden Anna en Elsa al eens de hoofdrol tijdens Frozen Summer Fun. Bezoekers konden toen onder anderen meezingen met de bekendste hits uit deze film tijdens een Frozen Sing-Along.