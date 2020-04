Disneyland Paris doneert 100.000 mondmaskers en schoenhoezen aan ziekenhuizen CD

03 april 2020

16u18 7 Showbizz Ook Disneyland Paris toont zich solidair in coronatijden. Het Franse park schenkt meer dan 100.000 medische spullen, waaronder mondmaskers en schoenhoezen, aan ziekenhuizen in de buurt.

Door het tekort aan medisch materiaal en beschermingsuitrustingen in ziekenhuizen heeft Disneyland Paris meer dan 100.000 medische benodigdheden, zoals mondmaskers, haarnetten en schoenhoezen, geschonken aan ziekenhuizen in de regio. “Ondanks de ongekende beslissing om Disneyland Paris te sluiten, blijven we proberen om het verschil te maken”, klinkt het bij het Franse park.

Eerder doneerde Disneyland Paris al 77 ton aan etenswaren aan ziekenhuizen, het Rode Kruis, een voedselbank en liefdadigheidsorganisaties voor dak- en thuislozen. Door de uitbraak van het coronavirus is Disneyland Paris als sinds 14 maart gesloten.