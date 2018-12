Disneyland Paris deelt eerste beelden Marvel-land KD/CD

10 december 2018

19u42

Bron: Twitter 22 Showbizz Disneyland Paris heeft op Twitter een eerste conceptbeeld vrijgegeven van Marvel-land, het nieuwe themagebied dat in het Walt Disney Studios Park zal worden gebouwd.

Eerder raakte al bekend dat The Walt Disney Company twee miljard euro zal investeren in de themaparken bij Parijs. Er werden toen ook drie nieuwe zones aangekondigd in het thema van ‘Frozen’, ‘Star Wars’ en Marvel. Het fel verouderde ‘Armageddon: les Effets Spéciaux’ moet daarvoor wijken. De superhelden zullen daar immers echt overal aanwezig zijn.

Het is officieel: de Avengers openen een Europese basis in Disneyland Paris! Bekijk hier het eerste beeld van het Marvel-themagebied dat naar het Walt Disney Studios Park komt!

Op het conceptbeeld is te zien hoe de bezoekers in deze splinternieuwe Europese basis van Marvel een team kunnen vormen met helden als Iron Man, Black Widow en Captain America. Ook zullen de gasten de laatste nieuwigheden van Pym Technology met ‘Ant-Man and the Wasp’ kunnen ervaren. De foto toont in de verte ook de ingang van de vernieuwde Iron Man Coaster, een overdekte achtbaan rond de gelijknamige superheld.

Naast het Marvel-gedeelte breidt het Walt Disney Studios Park ook uit met een ‘Star Wars’-gedeelte en komt er in het ‘Frozen’-gebied een replica van het fictieve koninkrijk Arendelle. Tegen 2025 zou alles klaar moeten zijn. Disneyland Paris trekt voor deze uitbreiding maar liefst 2 miljard euro uit.

Maar voor zij die niet kunnen wachten op de opening van het nieuwe themagebied is er goed nieuws. Na het eerste ‘Season of Marvel Super Heroes’ vorige zomer keren de superhelden in maart terug naar het park. Dit keer vergezeld door Captain Marvel en de geliefde Groot van ‘Guardians of the Galaxy’.