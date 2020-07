Disneyland Paris brengt vanaf volgende maand opnieuw shows in het park CD

25 juli 2020

21u10 2 Showbizz Vanaf midden augustus zullen er opnieuw shows worden opgevoerd in Disneyland Paris. Met ‘The Lion King: Rhythms of the Pride Lands’ en ‘Jungle Book Jive’, die vorige zomer ook al te zien waren, dompelt het Franse park de bezoekers weer onder in exotische vakantiesferen.

Op 15 augustus, exact een maand na de gefaseerde heropening van Disneyland Paris, keert ‘The Lion King: Rhythms of the Pride Lands’ terug naar het Frontierland Theater. Dansers, acrobaten en percussionisten brengen de geliefde avonturen van Simba, Nala, Rafiki, Timon en Pumbaa tot leven in deze exclusieve Broadway-stijl show van wereldklasse. Bezoekers kunnen genieten van de beroemde nummers uit De Leeuwenkoning die speciaal voor deze productie opnieuw zijn gearrangeerd.

Een week later, op 22 augustus, is ook de veelgeprezen show ‘Jungle Book Jive’ opnieuw te zien. Niet meer in openlucht zoals vorig jaar, maar wel op het podium van ‘Moteurs Action’ in het Walt Disney Studios Park. Met een nieuwe verhaallijn. Deze muzikale show is een kleurrijke reis door de Indiase jungle. Baloe, Koning Lowietje en hun vrienden zullen worden vergezeld door een verscheidenheid aan artiesten en laten bezoekers dansen op de ritmes van de jungle met nummers als ‘The Bare Necessities’ en ‘I Wanna Be Like You’. Ontdekkingsreiziger Mickey Mouse en zijn bemanning verschijnen ook, levensgrote figuren uit het dierenrijk. samen met levensgrote figuren uit het dierenrijk.

Om de veiligheid en gezondheid van de bezoekers te garanderen zullen de zitplekken zo ingedeeld worden dat er voldoende fysieke afstand is. Daarnaast is, net als in de rest van hun parken, het dragen van een mondmasker verplicht vanaf de leeftijd van 11 jaar.