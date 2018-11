Disneyland Paris breidt uit: een attractie met Iron Man en een gigantisch meer Christophe D'Huysser

05 november 2018

20u39 0 Showbizz Disneyland Paris heeft meer details bekendgemaakt over de uitbreiding van de drie nieuwe zones in het Walt Disney Studios Park. Zo komen er twee attracties bij in het Marvel-gedeelte en wordt het Frozen-gebied een replica van het fictieve koninkrijk Arendelle.

De plannen voor het themagebied rond Marvel zijn al vergevorderd. “Het wordt een driedimensionale wereld waarin de bekende karakters leven en werken”, vertelt David Wilson, vicepresident van de Walt Disney Imagineering, aan de Franse krant Le Parisien. “Onze gasten zullen dagelijks hun favoriete helden kunnen ontmoeten. Zij zijn aanwezig om bezoekers te rekruteren en te trainen.” In de Marvel-zone komen ook twee nieuwe attracties. Zo wordt achtbaan Rock ‘n’ Roller Coaster omgebouwd tot een attractie met Iron Man. Bezoekers zullen samen met de superheld tegen het kwaad strijden. De tweede attractie die er komt, moet nog een verrassing blijven.

In het hart van het Walt Disney Studios Park komt er een gigantisch meer, waar zowel overdag als ‘s avonds shows zullen plaatsvinden. Aan het water ligt ook het Frozen-gebied, dat een replica wordt van het fictieve koninkrijk Arendelle met meerdere attracties. Over het Star Wars-gedeelte wil Wilson nog niet veel kwijt, enkel dat de bezoekers zich zullen wanen in een soort van sterrenstelsel. “We willen niet dat bezoekers de films gaan herbeleven, maar we bieden hen wel een gloednieuwe ervaring aan”, aldus de vicepresident. Tegen 2025 moet alles klaar zijn.