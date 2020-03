Disneyland Paris annuleert loopwedstrijd van begin mei CD

25 maart 2020

19u58 0 Showbizz Van 8 tot en met 10 mei zou er normaal in Disneyland Paris voor het eerst een Princess Run plaatsvinden, maar deze loopwedstrijd in prinsessenthema gaat niet door. Door het coronavirus heeft het Franse park beslist om dit evenement uit voorzorg af te gelasten.

“Nu de omstandigheden wereldwijd razendsnel aan het veranderen zijn, nemen we tijdig een noodzakelijke beslissing op basis van richtlijnen van de Franse autoriteiten”, staat er te lezen op de website van de Disneyland Paris Princess Run. “Alle reserveringen voor een startnummer, met of zonder verblijf, worden geannuleerd en terugbetaald.”

Of deze loopwedstrijd in het thema van de Disney-prinsessen volgend jaar wel zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Eind september is er in het Franse park de vijfde editie van het Disneyland Paris Run Weekend en dat gaat voorlopig nog gewoon door. Door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus is Disneyland Paris al zeker tot het eind maart gesloten.