Disneyland Parijs viert ook dit jaar Halloween en Kerstmis

10 augustus 2020

13u42

Bron: Disney 0 Showbizz Disneyland Parijs heeft er een goed oog in dat ze ook dit najaar open kan blijven ondanks de wereldwijde coronacrisis. Daarom kondigde het Franse park vandaag al de lanceringsdata aan van het Halloween- en kerstseizoen van 2020.

Vanaf 26 september tot en met 1 november kan er weer volop gegriezeld in Disneyland Parijs tijdens Disney’s Halloween Festival. Op 7 november start dan weer Disney’s Enchanted Christmas. Het kerstseizoen loopt tot 10 januari 2021. Welke shows en parades er te zien zullen zijn, is nog niet duidelijk. Dat zal het Franse park op een later tijdstip bekendmaken. Komende zaterdag zal alvast de show ‘The Lion King: Rhythms of the Pride Lands’ opnieuw te zien zijn in het Frontierland Theater. De zitplekken zullen zo ingedeeld zijn dat er voldoende fysieke afstand is.

Na een sluiting van vier maanden door het coronavirus is Disneyland Parijs sinds 15 juli weer open voor het publiek onder strikte veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Het Franse park laat maar een beperkt aantal bezoekers toe die zich via het online registratieplatform heeft aangemeld en het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van 11 jaar. Daarnaast zijn er 2.000 desinfectiepunten en handwasstations, en ligt er meer dan 20 kilometer markeringsstickers om bezoekers te helpen de nodige afstand te houden. Ook op de foto gaan met een Disney-figuur gebeurt vanop een veilige afstand.

