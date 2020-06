Disneyland Parijs schrapt grootschalige loopwedstrijd in september CD

10 juni 2020

16u06 0 Showbizz Eind september zal er geen hardloopevenement plaatsvinden in Disneyland Parijs. Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft het Franse Park beslist om de wedstrijd uit te stellen naar de herfst van volgend jaar.

“We blijven onze activiteiten waar nodig aanpassen en daarom wordt het Disneyland Paris Run Weekend uitgesteld tot de herfst van 2021", laat Disney weten. “We kijken ernaar uit jullie volgend jaar te zien voor dit geweldige evenement. Binnenkort zullen we meer details delen.” Wie een pakket had gereserveerd, kan de volledige boeking annuleren om zo het reeds betaalde bedrag terug te krijgen. Ook is het mogelijk om de reservering te behouden zonder de hardloopactiviteiten. In dat geval betaalt Disney alleen de kosten van het evenement terug.

Normaal ging de vijfde editie van het Disneyland Paris Run Weekend door van 24 tot 27 september. Tijdens dit jaarlijkse loopevent kunnen bezoekers 5, 10 of 21,1 (halve marthon) kilometer lopen door de beide parken waarbij ze aangemoedigd worden door de Disney-figuren die langs de zijlijn staan te supporteren. Ook mogen de deelnemers zichzelf verkleden als Disney-figuur.

