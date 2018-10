Disneyland Parijs gaat meer events organiseren MVO

03 oktober 2018

13u50

Bron: ANP 0 Showbizz Disneyland Parijs gaat het aantal speciale evenementen uitbreiden. Dat stelt Gustavo Branger, vicepresident global events van het bedrijf. In 2017 werden er vijf speciale thema-avonden georganiseerd. Dit jaar zijn het er acht; het komende jaar staan er vijftien stuks op de agenda.

"We gaan onze events op allerlei vlakken uitrollen", vertelt Branger. "Het kunnen avonden zijn rond muziekgenres, speciale sportactiviteiten of gaming-events." Zo werd dit jaar in Disneyland Parijs voor de derde maal een halve marathon georganiseerd. In juni was een speciaal techno-event en eind september werd in het park een groot jazzconcert gehouden.

Latin, eighties en rock

Het park kijkt er naar om in 2019 avonden rond muziekgenres als rock, latin, eighties en hiphop te organiseren, aldus Branger. Op sportgebied denkt hij onder meer aan een dancing-event of een weekend met als thema extreme sporten. "Op het gebied van attracties en familievermaak heeft het park een uitstekende reputatie", legt hij uit. "Maar we willen onze op deze manier breder gaan profileren. Disneyland leent zich ook uitstekend voor dit soort andere activiteiten."

Het doel van deze nieuwe strategie is onder meer meer millennials en 'young adults' naar het park te trekken. "We hopen dat gasten vaker terugkeren als we nieuwe en unieke ervaringen kunnen bieden", aldus Branger.

Het eerstvolgende geplande event is de Halloween-avond op 31 oktober. Hier zal onder anderen de Nederlandse dj Don Diablo optreden; hij doet een set samen met het Disneypersonage Buzz Lightyear.