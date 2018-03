Disneyland maakt 'Pirates of the Caribbean'-attractie vrouwvriendelijker TC

22 maart 2018

15u41 0 Showbizz Disneyland in Californië heeft besloten om de attractie 'Pirates of the Caribbean', die de inspiratie was voor de films met Johnny Depp, vrouwvriendelijker te maken. Daarom wordt een scène waarin gegijzelde vrouwen per opbod als bruid worden verkocht omgebouwd.

#MeToo heeft dus ook gevolgen in 'de meest magische plek ter wereld'. Daar werden tot voor kort nog vrouwen per opbod als bruid (of seksslavin) verkocht aan de piraten in de attractie 'Pirates of the Caribbean'. Dat is een zogenaamde 'dark ride' waarin bezoekers met een bootje langs allerlei scènes varen die het leven van de piraten tonen. Maar die bepaalde scène moest er dus uit. "Ze was compleet ongepast in het huidige klimaat", zegt Kathy Mangum van Disneyland. "Daarom gaan we ze vervangen door een andere waarin allerlei inwoners, mannen en vrouwen, hun meest waardevolle bezittingen aandragen om die per opbod door de piraten te laten verkopen. De hoofdrolspeler in de scène is nu een vrouwelijke piraat die de burgers aanmaant om zich wat te haasten.' Pikant detail: de stoere vrouwelijke piraat was vroeger één van de vrouwen die te koop werd aangeboden. "We hebben haar in ere hersteld", aldus Mangum. In Disneyland Paris gebeurde dit eerder al. Daar werd de scène vorig jaar, tijdens de renovatie van de attractie, al aangepast. Voor de #MeToo-heisa losbarstte.