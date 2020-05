Disney wil Amerikaanse pretparken in juli weer openen MVO

27 mei 2020

21u34

Bron: ANP 0 Showbizz Entertainmentconcern Walt Disney mikt erop om haar Walt Disney World-pretparken in Florida deze zomer geleidelijk te heropenen. Het bedrijf heeft daarvoor verzoeken ingediend bij de plaatselijke autoriteiten.

Walt Disney World in Orlando bestaat uit vier pretparken en twee waterparken. Twee van die pretparken, Magic Kingdom en Animal Kingdom, hoopt Disney vanaf 11 juli te kunnen openen. Eerder diende een andere keten van attractieparken, SeaWorld, een verzoek om vanaf 11 juni in Orlando weer bezoekers te ontvangen.

Orlando in Florida is de officieuze wereldhoofdstad van attractieparken, die in 2018 zo’n 75 miljoen toeristen trokken. De regio is volgens economen dan ook zwaar getroffen door lockdownmaatregelen.

De Amerikaanse pretparken van Disney zijn in maart gesloten om coronabesmettingen tegen te gaan. Wereldwijd zijn er twaalf attractieparken van het film- en vermaakimperium. Het Disney-park in Shanghai was op 11 mei de eerste die weer openging voor bezoekers. Disneyland Parijs blijft tot nader order gesloten.