Disney viert 90ste verjaardag Mickey Mouse met groot feest SD

07 maart 2018

16u18

Bron: The Walt Disney Company 0 Showbizz Mickey Mouse mag dit jaar 90 kaarsjes uitblazen. Reden genoeg voor The Walt Disney Company om een groot feest te houden. Disney lanceert het hele jaar lang wereldwijd tal van evenementen om het iconische figuurtje te vieren: van een exclusieve modeshow en nieuw tv-programma tot een spetterende show in de Disney-parken.

De festiviteiten beginnen vandaag, 7 maart 2018 en gaan door tot in 2019. Aftrappen doet Disney met "The Happiest Show on Earth" - een modeshow met een nieuwe Mickey Mouse collectie ontworpen door Carol Lim en Humberto Leon, de oprichters van het Amerikaanse couture-merk Opening Ceremony.

De samenwerking van Disney met Opening Ceremony kadert in de lancering van "Mickey the True Original", een wereldwijde ode aan het cultureel erfgoed, de persoonlijkheid en de status van het popcultuur icoon. Disney wil zo de impact van Mickey op het verleden, het heden en de toekomst in de kijker zetten.

"The Worlds Biggest Mouse Party"

De Disney parken zetten Mickey's verjaardag in de spotlight vanaf 18 november 2018 met speciale merchandise, fotolocaties en evenementen. Maar dat is niet alles. De iconische muis krijgt meer aandacht dan ooit tevoren met een grote viering op de Amerikaanse tv-zender ABC, speciale uitzendingen op Disney Channel, nieuwe boeken en strips, nieuwe limited edition merchandise en een nieuwe Disney On Ice show 'Mickey’s Special Celebration' die ook dit jaar naar Europa komt.

Sinds zijn debuut op het groot scherm in 'Steamboat Willie' op 18 november 1928 in het Colony Theatre in New York is Mickey de wereldwijde ambassadeur van The Walt Disney Company. Sindsdien verscheen hij in meer dan honderd cartoons. Mickey's optimistische visie en innemende persoonlijkheid blijft elke dag fans van over de hele wereld bekoren.

Fans kunnen via de hashtag #Mickey90 het hele gebeuren volgen op sociale media.