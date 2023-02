Disney viert 100ste verjaardag met groot concert in Brussel

De show in Brussel maakt deel uit van een Europese concerttournee voor de 100ste verjaardag van Disney. Daarnaast komt er nog een tentoonstelling: ‘Disney100: The Exhibition’. Tien gallerijen brengen Disney-verhalen tot leven door middel van innovatieve technologie. Met ook nooit eerder geëxposeerde originele kunstwerken, voorwerpen, kostuums en rekwisieten, attractievoertuigen en veel meer. Deze zal enkel te zien zijn in München en Londen. Ook voor ‘Wonder of Friendship: The Experience’, een pop-up over 100 jaar dynamische duo’s en onwaarschijnlijke en onafscheidelijke vrienden waarbij de fans ondergedompeld worden in de wereld van ‘Alice in Wonderland’, ‘Lilo & Stitch’, ‘The Lion King’ en ‘Mickey and Friends’, moeten we naar Frankrijk, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk reizen.