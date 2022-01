Disney versus Disney: kleindochter Abigail klaagt eigen pretparken aan. “Dit is niét de gelukkigste plek ter wereld”

TV Bewoners van ‘Big Brother’ gaan geen enkel gesprekson­der­werp uit de weg: “Ik ben verslaafd aan porno kij­ken"

In de nieuwe aflevering van ‘Big Brother’ deze avond is bewoonster Grace erg open tegen Nouchine. Het is voor hen allebei al even geleden dat ze hebben gemasturbeerd en daar hebben ze een wel erg openhartig gesprek over.

26 januari