Disney trakteert personeel in VS op vette bonus, 12 werknemers ontslagen in België TDS

24 januari 2018

10u37

Bron: BUZZE 3 Showbizz Ongeveer 125.000 Amerikaanse werknemers van Walt Disney krijgen een eenmalige cashbonus van 1000 dollar, omgerekend zo'n 813 euro . Dat terwijl in ons land gisteren, dinsdag, 12 mensen bedankt werden voor bewezen diensten.

De entertainmentreus komt met het gebaar naar aanleiding van de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. Door de recente wetswijziging is Disney komende jaren minder kwijt aan belasting. De top van het bedrijf heeft besloten om het Amerikaanse personeel daarvan te laten meeprofiteren.

De geste kost Disney zo'n 125 miljoen dollar. Het bedrijf is daarnaast van plan zeker ongeveer 50 miljoen dollar te steken in onderwijs voor personeel, en in latere jaren nog eens telkens zo'n 25 miljoen dollar.

Herstructurering

Nieuws dat in ons land een bittere nasmaak krijgt. Op de hoofdzetel van Disney in Brussel werden zopas 12 mensen de laan uitgestuurd. "Wegens reorganisatie en het verschuiven van taken naar het kantoor in Frankrijk. Die vloeien samen", aldus een werknemer. "Ze denken dat ze daar dezelfde strategie kunnen toepassen. De toekomst zal het uitwijzen."