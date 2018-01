Disney trakteert: 125.000 werknemers krijgen bonus TDS

23 januari 2018

23u15

Bron: BUZZE 2 Showbizz Ongeveer 125.000 Amerikaanse werknemers van Walt Disney krijgen een eenmalige cashbonus van 1000 dollar, omgerekend zo'n 813 euro . De entertainmentreus komt met dat gebaar naar aanleiding van de belastinghervormingen in de Verenigde Staten.

Door de recente wetswijziging is Disney komende jaren minder kwijt aan belasting. De top van het bedrijf heeft besloten om het personeel daarvan te laten meeprofiteren. De geste kost Disney zo'n 125 miljoen dollar. Het bedrijf is daarnaast van plan zeker ongeveer 50 miljoen dollar te steken in onderwijs voor personeel, en in latere jaren nog eens telkens zo'n 25 miljoen dollar.

Meer grote Amerikaanse bedrijven zijn de laatste tijd al met dit soort aankondigingen gekomen. Telecomaanbieder Verizon deelt vanwege de veranderde belastingregels bijvoorbeeld aandelenpakketten uit aan medewerkers. Die zijn elk circa 2600 dollar waard.