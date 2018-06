Disney-topman John Lasseter neemt ontslag na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag kv

Bron: AP, Belga, CNET 0 Showbizz John Lasseter, medeoprichter van animatiestudio Pixar en het huidige hoofd van Disney Animation, zal eind dit jaar zijn functie verlaten. De man, die door personeelsleden beschuldigd wordt van seksueel wangedrag, erkent dat hij "misstappen" begaan heeft.

Disney maakte vrijdag bekend dat John Lasseter, een van de meest vooraanstaande mensen in de animatiewereld, tot eind 2018 zal aanblijven als consultant. Daarna zal hij Disney permanent verlaten. "John heeft een opmerkelijke carièrre achter de rug bij Pixar en Disney Animation. Hij heeft de animatie heruitgevonden, adembenemende risico's genomen en orginele hoogkwalitatieve verhalen verteld die zullen blijven voortleven", zei Disney-CEO Robert A. Iger vrijdag in een verklaring. "We zijn erg dankbaar voor zijn bijdragen, waaronder een meesterlijke en opmerkelijke ommekeer van de Walt Disney Animation Studios. Een van Johns grootste verdiensten is de verzameling van een team van geweldige verhalenvertellers en innovatoren die beschikken over de visie en het talent om de animatiestandaarden uit te tekenen voor toekomstige generaties."

In november ging Lasseter voor zes maanden met verlof. Hij verontschuldigde zich "bij iedereen die ooit een ongewenste knuffel had gekregen" of eender welk andere gebaar waardoor ze zich "niet gerespecteerd of ongemakkelijk" voelden. Lasseter gaf toen aan dat hij hoopte naar Disney terug te keren, maar dat blijkt nu toch niet te gebeuren.

"De voorbije zes maanden hebben me de kans geboden om na te denken over mijn leven, carrière en persoonlijke prioriteiten", deelde Lasseter vandaag mee in een verklaring. "Hoewel ik toegewijd blijf tot de kunst van animatie en geïnspireerd ben door het creatieve talent bij Pixar en Disney, heb ik besloten dat het einde van het jaar de juiste tijd is om te beginnen concentreren op nieuwe creatieve uitdagingen."

Daarmee is de 61-jarige man, die onder andere de drijvende kracht was achter elke Pixarproductie, waaronder 'Toy Story', en Disney-hits als 'Frozen' en 'Moana', de laatste Hollywoodfiguur die zijn job verliest in de nasleep van #metoo-beweging.