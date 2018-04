Showbizz

De ' Disney Song Challenge ' is de nieuwste spelletjeshype. Het spel waarbij je liedjes uit Disneyfilms moet herkennen, is razend populair. Je hoeft echter niet per se een speldoos te kopen, want wij hebben zelf een Disney-uitdaging in elkaar gebokst. Ben jij een échte kenner? Bewijs het hieronder in deze quiz.